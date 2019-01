Heisa om zwembad De Druppelteen

In Kapelle-op-den-Bos komt de werking van zwembad De Druppelteen in het gedrang, zegt oppostiepartij ProKA. De gemeente vergat immers nieuwe bestuurders aan te duiden. Burgemeester Huysmans (N-VA) erkent de fout maar zegt dat het zwembad gewoon kan open blijven.

De Druppelteen wordt al jaren uitgebaat door projectvereniging WIKA, een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Willebroek en Kapelle-op-den-Bos. Voor 1 februari moest in het beheersorgaan een nieuwe raad geïnstalleerd worden maar het gemeentebestuur vergat dit te agenderen. “Nu kan het pas volgende maand, omdat er voordrachtsakten moeten worden voorbereid", zegt oppositieraadslid Dirk Hermans (proKA). Hij spreekt van ‘grote gevolgen’ voor de dagelijkse werking en het personeel. “Wat als er in februari iets gebeurt in het zwembad, wie zal dan verantwoordelijk zijn? Tot de gemeenteraad van 25 februari kunnen immers geen bestuurders worden aangeduid.”

Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) van Kapelle-op-den-Bos geeft toe dat hij de aanstelling van een nieuw bestuur voor WIKA over het hoofd zag, maar ziet verder geen probleem. “De werking van het zwembad komt niet in het gevaar. Het zwembad zal niet sluiten. Beide gemeentebesturen engageren zich om het zwembad open te houden."

In het verleden was er al eens sprake over een mogelijke sluiting van het zwembad 'De Druppelteen', omwille van het hoge exploitatietekort, maar de burgemeester is er gerust in. Huysmans: "Er is inderdaad een exploitatieverlies van 500.000 euro per jaar. Maar we gaan het zwembad open houden en met Willebroek gesprekken voeren. Het zwembad heeft immers heel veel gebruikers, waaronder de scholen en clubs."