Herder van het Pajottenland houdt er mee op

Het project ‘Herder van het Pajottenland’ moest een antwoord zijn op de almaar groeiende vraag naar een ecologisch beheer van natuurgebieden, openbare ruimten en bermen. Hugo O bleek al snel de geknipte man voor het dat project.

Helaas ziet Hugo zijn droom na meer dan twee jaar in duigen vallen. “Het herderen bleef financieel niet leefbaar,” zegt hij. “Vooral de aankoop van voeder om de dieren door de winter te halen, kost handenvol geld. Daar kwam dan nog eens de droge zomer van vorig bij, waardoor de prijs van het hooi de hoogte in schoot. Tachtig euro aan wintervoeder per dag kan ik niet betalen. Het was dus kiezen tussen rode cijfers of stoppen,” aldus een teleurgestelde Hugo O.

'Korte keten'?

Ook de concurrentie speelt Hugo O parten. “Er worden dan wel veel gesproken over de ‘korte keten’ als oplossing voor de lokale landbouwers, maar dat lukt niet altijd. Er is heel veel concurrentie uit het buitenland,” legt Hugo uit. “Schapenvlees wordt hier in de warenhuizen verkochten onder de prijs van wat wij moeten betalen voor het slachten van de dieren,” klinkt het.

Regionaal Landschap

Bij het Regionaal Landschap Pajottenland-Zennevallei zien ze het vertrek van Hugo O met lede ogen aan. “Het was een fantastisch project en we hebben altijd goed samengewerkt met Hugo. Dit is echt een verlies. Het Regionaal Landschap zocht nog naar mogelijkheden om Hugo en het project te kunnen houden, maar vond niet voldoende financiële middelen. “We zullen Hugo echt missen, want een herder hoort bij deze streek, aldus directeur van het Regionaal Landschap Alwin Loeckx.