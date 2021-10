Heropbouw flatgebouw Opwijk laat op zich wachten

Een half jaar na de zware brand in een appartementsgebouw in Opwijk is het nog altijd onduidelijk wanneer de heropbouw van start kan gaan. De gerechtelijke procedure die de verzekeraar heeft aangespannen loopt nog, al hoeft dat een herstel niet in de weg te staan.

Op vrijdag 9 april brak in de namiddag brand uit in het centrum van Opwijk. De vlammenzee vernielde de volledige bovenverdieping van het appartementsgebouw Asbeekhof aan de Kloosterstraat. Ook de andere appartementen liepen schade op. Deze zomer werd het gebouw, op de hoek waar het vuur ontstaan is na, vrijgegeven. Toch is het uitzicht nog altijd hetzelfde als kort na de brand. De verzekeringsmaatschappij van het gebouw heeft een gerechtelijke procedure aangespannen tegen een twintigtal partijen. Het gaat onder meer over de gemeente, de brandweerzone, de architect, de bouwheer en de bewoner van het appartement onder de plek waar de brand ontstaan is. “Ze willen de exacte oorzaak van de brand kennen en hoe het vuur zich zo snel heeft kunnen verspreiden”, legt burgemeester van Opwijk Inez De Coninck (N-VA) uit.

De gemeente heeft een vergunning verleend voor de heropbouw van de dakappartementen, maar de gerechtelijke procedure kan nog jaren aanslepen. Voorlopig heeft de verzekeraar nog geen geld uitgekeerd. Omdat er in tussentijd geen zeil werd getrokken over de verwoeste appartementen, heeft het gebouw bovendien extra schade opgelopen. Na de brand werden alle 34 appartementen tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De bewoners hebben ondertussen allemaal een vast, tijdelijk onderkomen gevonden. “Iedereen heeft dus een plek gevonden”, zegt De Coninck. “Of ze allemaal gaan terugkomen, dat weet ik niet. Dat zal ieder voor zich moeten uitmaken. Het belangrijkste is nu dat het gebouw hersteld wordt.”