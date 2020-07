Hoe bereid je jouw hond voor op lange vakantiewandelingen?

Stel je voor: je hebt dan toch besloten met vakantie te gaan en je kiest voor een trektocht in de bergen. De hond mag mee, maar je trouwe viervoeter loopt wat moeizaam, zeker als het bergop gaat. In dat geval kan een fysiotherapeut helpen om de stramme gewrichten wat soepeler te maken. In Vlaanderen kan je op enkele plaatsen terecht voor een therapeutische behandeling, bijvoorbeeld bij Fysio-Fit in Kapelle-op-den-Bos.

In Vlaanderen kan je slechts op enkele plaatsen terecht voor een therapeutische behandeling van je hond of kat, bijvoorbeeld bij Fysio-Fit in Kapelle-op-den-Bos. Het centrum is een onderdeel van de dierenartsenpraktijk AniCura, voorheen Anthemis. Dit is een revalidatiecentrum voor huisdieren, vooral honden dan, met neurologische of orthopedische problemen. En nogal wat baasjes laten hun hond die in behandeling is nog eens grondig checken voor ze hem meenemen op vakantie.

"Dan geven wij wat tips mee over welke wandelafstanden ze mogen doen, de duurtijd van een wandeling. Eventueel een paar tips voor het opwarmen en afkoelen indien dat nodig zou zijn”, zegt Pieter Van Acker van Fysio-Fit Kapelle-op-den-Bos. “Bijvoorbeeld als de hond niet gewoon is om in de bergen te gaan wandelen, maar mensen willen dan tijdens de vakantie een bergwandeling maken dan, proberen wij er voor te zorgen dat die hond dat leuk vindt en dat de dag nadien ook nog het geval is, dus dat het dier niet te stijf is."