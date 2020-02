Hondenbaasjes stappen routes af waar gif is gevonden

De diverse pogingen tot vergiftiging van honden van de voorbije week zorgt bij heel wat Kapellenaren voor verontwaardiging. Vorig weekend overleden drie honden nadat ze in de buurt van de Bormstraat in aanraking kwamen met een dodelijk gif. Een paar dagen later werden opnieuw vleesballetjes met een soort van gif gevonden, langs het spoor in Ramsdonk. Een hond overleefde het ternauwernood.