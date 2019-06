Hoofdverdachte diamantroof komt weg met 5 jaar cel

Volgens de correctionele rechtbank van Brussel was de hoofdverdachte van de diamantroof op Zaventem, Marc Bertoldi, niet betrokken bij de uitvoering en was hij ook niet het brein. Hij krijgt als ‘mededader’ 5 jaar cel en 6.000 euro boete.

In februari 2013 overviel een zwaarbewapend achtkoppig commando een vliegtuig van Swissair op de luchthaven van Zaventem, nadat ze via een gat in de omheining op het tarmac waren geraakt. De daders gingen aan de haal met een lading diamanten ter waarde van 37 miljoen euro.

De beruchte Franse crimineel Marc Bertoldi, de hoofdverdachte in het dossier, geeft toe dat hij een deel van de buit heeft verkocht, maar ontkent dat hij betrokken was bij de overval of de voorbereiding ervan. De openbaar aanklager eiste 8 jaar cel tegen hem, het werden er uiteindelijk 5. Bertoldi werd enkel veroordeeld als mededader wegens het helen van een deel van de buit. Hij moet ook 6.000 euro boete betalen voor lidmaatschap van een criminele organisatie, mededaderschap en witwassen.

Bertoldi is de enige van negentien verdachten die veroordeeld werd voor de diamantroof. Achttien andere verdachten werden door dezelfde rechtbank eerder al vrijgesproken, maar het parket ging in beroep tegen die beslissing.