Hooghof krijgt nieuw leven

In Zellik kon je afgelopen weekend een kijkje nemen op het Hooghof, dat is een beschermde boerderij vlakbij de Ring rond Brussel. Bezoekers kwamen tijdens de kijkdag alles te weten over de restauratie van de site. De Vlaamse Landmaatschappij stelde er ook haar plannen voor de ruime omgeving voor.

De geschiedenis van het Hooghof gaat terug tot het begin van de 12de eeuw. In 1794 brandde het hof volledig uit en werd de heropgebouwd. Eind vorige eeuw werd het Hooghof beschermd als monument en de omgeving als dorpsgezicht. En daarmee stopt het niet. De huidige eigenaar heeft nog heel wat plannen met de vierkantshoeve.

"We gaan kijken in samenspraak met al die instanties bekijken wat mogelijk is. De mogelijkheden zijn enorm. We hebben hier al een manege", zegt eigenaar Johan Dewin. "De boxen zijn volledig vernieuwd. Later kan hier bijvoorbeeld een b&b komen, maar ook ponykampen of bosklassen."

Het is voorlopig nog wachten totdat alle vergunningen afgeleverd zijn. De Vlaamse Landmaatschappij heeft dan weer plannen voor de ruime omgeving van het Hooghof. "We gaan de wegen in de buurt verharden, maatregelen nemen tegen het sluipverkeer, een bestaande wandelweg heropwaarderen en openleggen, een houten wandelpad en een plukboomgaard en nog veel meer", zegt Luc Vander Elst van de Vlaamse Landmaatschappij.