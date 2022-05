Hugo De Greef krijgt Vic Feytons Erediploma

Het Leeuwse Davidsfonds reikt al sinds 1998 het Vic Feytons Erediploma uit aan mensen die een bijzondere prestatie leveren op cultureel, Vlaams of christelijk vlak. Het Davidsfonds koos voor Hugo De Greef omdat de Vlezenbekenaar al jarenlang een belangrijke bijdrage levert aan de cultuurwereld. De Greef was in het verleden cultuurmanager in binnen- en buitenland en bouwde ook de School van Gaasbeek uit. Hij is samen met Sigrid Bousset ook de drijvende kracht achter de restauratie van het Herman Teirlinckhuis in Beersel. Hugo De Greef krijgt vandaag z’n Vic Feytons Erediploma uitgereikt tijdens een praatcafé van het Davidsfonds.