Huisartsenwachtpost Midden-Brabant opent de deuren

Inwoners van Vilvoorde, Machelen, Zaventem en Strombeek-Bever die in het weekend of op feestdagen dringende medische hulp nodig hebben moeten voortaan niet meer de huisarts van wacht bellen maar kunnen terecht in de Huisartsenwachtpost Midden-Brabant. Die opent vanavond voor het eerst de deuren.

De wachtpost is ondergebracht in een vleugel van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. Daarmee willen de huisartsen een vlotte dienstverlening garanderen in een omgeving die ook voor de dokters veilig en aangenaam is. Huisbezoeken worden enkel afgelegd bij personen die zich niet kunnen verplaatsen. Je betaalt voor een consultatie evenveel als bij een doordeweeks doktersbezoek.

De huisartsenwachtpost Midden-Brabant is open van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur en op feestdagen. Je kan een afspraak maken via het nummer 1733 of 02/254.62.62 of een e-mail naar www.wachtsdokter.be