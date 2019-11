Huiszoekingen gemeentehuis Gooik voor fraudedossier

De huiszoekingen kaderen in het auditdossier van de Vlaamse overheid waaruit bleek dat de gemeentesecretaris jarenlang wijn kocht voor de gemeente via een bedrijfje van zijn moeder. Ook kregen sponsors van een volleybalclub waarin de secretaris actief was een voorkeursbehandeling voor gemeentecontracten.

Aanpassingen

Het dossier is sinds begin vorig jaar in handen van het parket Halle-Vilvoorde. De gemeente Gooik voerde intussen de nodige systeemaanpassingen in waardoor dergelijke zaken niet meer kunnen gebeuren. Er is ook een kwaliteitsmanager aangesteld.

De gemeentesecretaris werd drie maanden geschorst zonder wedde. Intussen is hij aangesteld als algemeen directeur van de gemeente Gooik. Burgemeester Michel Doomst (CD&V) benadrukte eerder al dat het niet gebleken is dat de secretaris zich ooit als persoon heeft verrijkt.