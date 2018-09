Ijshal Liedekerke schaatst herfst tegemoet

Vanaf vanavond kan je weer gaan schaatsen in de ijshal van Sport Vlaanderen in Liedekerke. Ieder jaar sluit de ijshal tussen eind mei en eind september de deuren. Het nieuwe seizoen is het 35ste van de ijshal in Liedekerke en er zijn een aantal nieuwigheden.

De vloer van de ijshal in Liedekerke is opnieuw bedekt met zo’n anderhalve centimeter ijs. Maar het is vooral uitkijken naar de vernieuwingen van de hal. “De baan is geschilderd, de toiletten zijn aangepast en er zijn nieuwe lockers in de kleedkamer,” zegt Centrumverantwoordelijke Ron Wagemans.

Paradepaardje is ongetwijfeld de nieuwe ijswagen die elektrisch aangedreven is. De wagen komt uit Italië en kostte 150.000 euro.

Activiteiten

De ijshal is de thuisbasis van vier clubs: de kunstschaatsclub, de ijshockeyclub, de snelschaatsclub, de x-tremeskating-club. Per seizoen komen hier tussen de 90 en 100.000 bezoekers over de vloer. Voor hen staan er heel wat leuke activiteiten op het programma. “We organiseren een speciale dag voor jeugdbewegingen in oktober en elke derde vrijdag van de maand is er discoschaatsen,” aldus Wagemans.

Tijdens Halloween, de kerst- en carnavalsperiode staan er ook thema-avonden op het menu. Om te komen schaatsen betaal je dit seizoen een halve euro meer dan vorig seizoen: 4,5 euro in de plaats van 4 euro.