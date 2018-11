Ilan Van Wilder krijgt contract bij Lotto Soudal

De wielerploeg Lotto Soudal U23 biedt in het nieuwe seizoen onderdak aan 22 renners, waaronder 8 nieuwkomers. Blikvanger is Ilan Van Wilder uit Opwijk, zegt sportief verantwoordelijke en ex-renner Kurt Van de Wouwer. “Ilan was tweede op het EK tijdrijden voor junioren in Innsbruck, na Remco Evenepoel. In de wegrit werd hij vierde. Zoals de hele lichting reed hij in de schaduw van Evenepoel, maar hij is een van de betere juniores op internationaal vlak”.

Ilan Van Wilder finishte afgelopen seizoen vaak tweede in grote wedstrijden, net achter de ongenaakbare Evenepoel, maar pakte ook gereged fraaie zeges, waaronder Nokere Koerse.