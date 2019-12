Inbreuken vastgesteld in lompenbedrijven Ternat en Liedekerke

Gisteren vonden in Ternat en Liedekerke controles op zwartwerk en brandveiligheid in lompenbedrijven plaats. Dat zijn bedrijven die oude kleding verwerken. De politie werkte hiervoor samen met tal van andere overheidsinstellingen en stelde verschillende inbreuken vast.

In de loods van een lompenbedrijf aan de Assesteenweg in Ternat vond de politie iemand die zonder verblijfsrecht in ons land verblijft en illegaal aan het werk was. Hij is overgebracht naar een gesloten repatriëringscentrum. De brandweer stelde inbreuken op de brandveiligheid vast en stelde een verslag op dat aan de burgemeester wordt bezorgd.

In Liedekerke vond een controle plaats in de Nijverheidszone Begijnenmeers. Daarbij werden vier zwartwerkers aangetroffen. Eén van hen verblijft ook zonder geldige papieren in ons land en is ook overgebracht naar een gesloten centrum. Ook hier stelde de brandweer inbreuken vast. Het bedrijf houdt bovendien geen afvalstoffenregister bij, wat een inbreuk is op het leefmilieu.