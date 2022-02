Inez De Coninck: “Er alles aan doen om de Rand Vlaams en groen te houden”

Het ‘Cijferboek Vlaamse Rand 2021' schetst de evoluties in de Rand van de laatste tien jaar. Uit de cijfers blijkt de Rand een economisch sterke regio te zijn. “De Vlaamse Rand is en blijft een regio met vele economische bedrijvigheid en een hoge werkzaamheidsgraad. Ondanks deze positieve elementen, kan je niet rond het feit dat de Vlaamse Rand in toenemende mate blijft kampen met grootstedelijke uitdagingen zoals ontnederlandsing en de toenemende druk op de open ruimte. Die uitdagingen vormen een permanente druk op het sociaal weefsel”, weet De Coninck.

Zo blijkt uit de cijfers dat amper de helft van de leerlingen in een lagere school in de Vlaamse Rand thuis Nederlands spreekt. Tien jaar geleden was dat nog meer dan 60%. Verder ziet De Coninck het aantal plaatsen in woonzorgcentra met een derde toenemen en de criminaliteit dalen. “De criminaliteitscijfers dalen en ook de doorgedreven aandacht voor onderwijs werpt vruchten af”, aldus De Coninck. “Maar de cijfers tonen ook helder de uitdagingen. We moeten ze dan ook krachtdadig aanpakken, met voldoende middelen, acties en focus.”

De Coninck wil dan ook dat alle ministers en beleidsverantwoordelijken alle zeilen bijzetten om het unieke karakter van de Vlaamse Rand te helpen vrijwaren. “De middelen van het Vlaams Randfonds moeten gebruikt worden voor de twee belangrijkste werven: de Rand Vlaams en groen houden.”