Inez De Coninck (N-VA): "Taalregisters bijhouden in faciliteitengemeenten is onwettig"

Het bijhouden van taalregisters in de faciliteitengemeenten is onwettig. Dat zegt Vlaams parlementslid voor N-VA Inez De Coninck, na advies van een gespecialiseerd advocatenkantoor. Het bijhouden van een taalregister is een inmenging het privéleven en dat is in strijd met de wet.

In september vorig jaar oordeelde de Raad van State dat faciliteitengemeenten de taalvoorkeur van hun inwoners wel degelijk mogen vastleggen in een zogenaamd taalregister. Maar volgens Vlaams parlementslid Inez De Coninck uit Opwijk was dat oordeel in strijd met eerdere omzendbrieven terzake. En dus vroeg de Vlaamse regering juridisch advies aan een gespecialiseerd advovatenkantoor. Dat zegt dat het bijhouden van taalregisters een inmenging is in het privéleven van de betrokken inwoners en dus onwettig is. Minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts heeft alvast een brief gestuurd naar de gemeentebesturen van de faciliteitengemeenten om hen op het advies te wijzen en het ook te respecteren.