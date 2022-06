Het aantal kinderen en jongeren dat opgroeit in een pleeggezin is afgelopen jaar gevoelig gestegen. In heel Vlaanderen gaar het om 1.663 pleegkinderen, in Vlaams-Brabant en Brussel was er een stijging met meer dan 7 procent. De cijfers komen van het Agentschap Opgroeien.

Ingrid is pleegmoeder: "Om kinderen een optimale start te kunnen geven"

Jaar na jaar blijft de nood aan pleegzorg stijgen, maar gelukkig neemt het aantal pleeggezinnen toe. “Al is dat maar een kanttekening, want het betekent dat er steeds meer kinderen en jongeren opgroeien in een moeilijke thuissituatie,” aldus Niels Heselmans van het Agentschap Opgroeien.

Vorig jaar vonden 872 kinderen en jongeren geen plaats in een pleeggezin. Een extra reden voor Ingrid uit Kapelle-op-den-Bos om al 14 jaar pleegmoeder te zijn. “Twee pleegkinderen wonen al sinds 2008 bij mij. Recent heb ik nu ook twee baby’s in huis: eentje van twee maanden jong en eentje van zes maanden. Zij zijn bij mij terechtgekomen in crisisopvang.”

Die crisisopvang is cruciaal, weet Ingrid. “De eerste 1.000 dagen van een baby zijn ontzettend belangrijk voor een baby. Het begint al tijdens de zwangerschap. Als er dan problemen zijn heeft het kind geen optimale start gekregen.”

Het hele verhaal van Ingrid zie je in ons nieuws.