Inrichting Wemmelse Motte zorgt voor nog meer natuur en avontuurlijk speelplezier

In Wemmel is natuurgebied Motte vanmorgen feestelijk ingehuldigd door leerlingen van de Mater Dei-school. De nieuwe inrichting van de Wemmelse Motte zorgt voor meer natuur én voor avontuurlijk spelen.

De Wemmelse Motte is een verborgen natuurparel in de Vlaamse Rand, op de grens van Wemmel met Asse. Het domein van vier hectare is dankzij de samenwerking tussen heel wat partners nu toegankelijk voor het grote publiek. Zowel Natuur en Bos, de gemeente Wemmel en de school Mater Dei droegen hier financieel voor bij. Mater Dei won een paar jaar geleden een geldbedrag bij een wedstrijd waarbij het de bedoeling was een deel van het prijzengeld te doneren aan een groen project. Daarom mochten de leerlingen de speelzone van het gebied vanmorgen officieel ‘in spelen’.

'Takken liggen klaar'

De Wemmelse Motte bestaat uit drie delen: een ontoegankelijk stuk natuur, een natuurzone om tot rust te komen en een speelbos. “Daar kan je ravotten tussen de bomen en kampen bouwen,” legt boswachter Wouter Huygens van Natuur en Bos uit. “Er liggen alvast genoeg takken klaar.”

Je bereikt de Wemmelse Motte het best met de fiets of te voet. Aan de Wemmelse kant is er een houten fietsenstalling op het einde van het vlonderpad. Parkeerplaatsen zijn er niet. Er is een ingang via de straat De Motte in Wemmel en via een voetweg vertrekkend op de Oude Jetseweg in Asse.