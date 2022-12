Inwoners Pajottenland kunnen met energievragen terecht in Schepenbank Lennik

Inwoners van het Pajottenland kunnen vanaf december in de Schepenbank in Lennik terecht met al hun vragen rond energie. Twee namiddagen per maand zit een medewerker van klaar om de burgers op afspraak verder te helpen.

Het gelijkvloers van de Schepenbank in het centrum van Lennik is in een nieuw kleedje gestoken, en dat is niet zonder reden. “Vanaf donderdag 8 december kunnen inwoners van de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen er op afspraak terecht met al hun vragen rond energie”, zegt Lynsey Vandeborne, coördinator van de Woonwinkel Pajottenland van 3Wplus. “Om de twee weken zal een medewerker van Energiehuis 3Wplus er op donderdag van 13 tot 16 uur burgers ontvangen.”

De inwoners kunnen onder meer een afspraak maken voor de opvolging van hun aangevraagde energiepremies en energieleningen. Verder maakt de medewerker van het Energiehuis de inwoners wegwijs in het ruim aanbod aan steunmaatregelen voor wie zijn woning renoveert. Ook krijgen de inwoners hulp bij het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken. Deze tweewekelijkse permanentie in de Schepenbank is een extra dienstverlening.

“De wekelijkse consultatiemomenten van Woonwinkel Pajottenland in de zes gemeenten blijven behouden’, zegt Vandeborne. “De mensen kunnen dus nog altijd één keer per week in hun eigen gemeente langsgaan bij onze sociale adviseur voor een antwoord op hun vragen rond wonen. Nog een nieuwigheid is dat de energiesnoeoers voortaan actief zijn in álle zes de gemeenten van het Pajottenland. Die brengt het energieverbruik in kaart en geeft tips om het te verminderen.”