In Vilvoorde vond gisteren de jaarmarkt plaats. Die trok dankzij de feestdag nog meer volk dan normaal, het was echt over de koppen lopen. Alle traditionele ingrediënten waren dan ook aanwezig: de Troostkermis, gezellige kraampjes, optredens en natuurlijk ook de welgekende landbouwprijskampen.

Jaarmarkt in Vilvoorde brengt massa volk op de been

Aan de Franklin Rooseveltlaan heeft de aarde van de werken in allerijl plaatsgemaakt voor het zand van de traditionele landbouwprijskamp. Buiten de piste zijn de zenuwen maandagochtend duidelijk voelbaar. “Ik rijd met een trekpaard van 25 jaar oud, maar het dier is nog heel vinnig”, zegt amazone Sofie Baetens. “Ik weet dus niet hoe ze het straks gaat doen, ze is nogal snel zenuwachtig. Maar het is wel leuk om mee te doen, we zien we wat het brengt.”

Maar de paarden zijn niet de enige dieren in de spotlights. Naast geiten, koeien en alpaca's kan ook pluimvee prijzen winnen. En een jaarmarkt is natuurlijk niet compleet zonder de vele kraampjes of een bezoek aan de Troostkermis. “Onze Jaarmarkt is meer dan een traditie, het is een viering van gemeenschap en verbondenheid, waarbij de geuren, kleuren en smaken van onze stad samenkomen in een levendige en bruisende omgeving”, zegt schepen van Cultuur Moad El Boudaati