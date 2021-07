Hoog bezoek vanmiddag in het vaccinatiecentrum in de Bellekouter in Affligem. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kwamen langs om de vrijwilligers te bedanken.

De vele vrijwilligers in het vaccinatiecentrum van Affligem en bij uitbreiding ook symbolisch die in heel Vlaanderen werden in de bloemetjes gezet door de twee ministers. Jan Jambon en Wouter Beke gaven ook een laatste stand van zaken wat betreft de vaccinatiecampagne. Die zit volgens de ministers intussen in het begin van de laatste rechte lijn.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.