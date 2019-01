Jenna Wyns wil schitteren op Provinciaal Kampioenschap veldlopen

Jenna Wyns uit Londerzeel wil zondag een goede beurt maken op het Provinciaal Kampioenschap in Vilvoorde, een organisatie van de Vilvoordse Atletiekclub. Dat is niet evident, want Jenna woont en werkt in Hongarije.

Zondag organiseert de Vilvoordse Atletiekclub het Provinciaal Kampioenschap in Domein Drie Fonteinen. Jenna Wyns (25) uit Londerzeel heeft van het Kampioenschap een hoofddoel gemaakt. Dat is niet vanzelfsprekend want Jenny woont en werkt in Hongarije (Boedapest) als HR-consulente en ze komt speciaal voor het Provinciaal Kampioenschap naar België.

Jenny is al lang lid van de Vilvoordse Atletiekclub. BIj de jeugd liep ze al een mooi palmares bij elkaar, met onder meer het Belgisch Kampioenschap bij de junioren en zilver op het BK veldlopen. Jenny, die psychologie studeerde in Michigan in de Verenigde Staten en daar ook deel uitmaakte van het universiteitsteam atletiek, gaat zondag resoluut voor de overwinning.

Ook al is de combinatie van werken en trainen niet altijd gemakkelijk, toch klinkt Jenny bijzonder ambitieus. Ze wil zich absoluut tonen op de 800 en de 1500 meter en in het veldlopen.