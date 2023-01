Jeroen Tiebout: “Taalwet mag geen excuus zijn voor verkeerscriminelen”

Wie in Vlaanderen voor de rechter moet verschijnen, kan via de taalwetgeving vragen om in een andere officiële landstaal berecht te worden. Een Franstalige chauffeur die in onze regio een zware verkeersovertreding begaat en berecht wordt, mag dus vragen om het proces in het Frans te voeren en omgekeerd. Volgens Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout uit Sint-Pieters-Leeuw wordt van die taalwet vaak misbruik gemaakt.

“Omdat het lang duurt om een dossier volledig te vertalen en omdat de Franstalige rechtbanken een nog veel langere juridische achterstand hebben, betekent dat vaak maanden vertraging. Leg dat maar eens uit aan de vele nabestaanden van verkeersslachtoffers”, zegt Tiebout. “Levensgevaarlijke chauffeurs wandelen de rechtbank uit zonder dat een maatregel uitgesproken kan worden om andere weggebruikers meteen te beschermen. Dat is compleet absurd.”

Het parket van Halle-Vilvoorde erkent de problematiek, die zich vooral in onze regio voordoet. Procureur des Koning Ine Van Wymersch bevestigt dat een rechter bij zo’n aanvraag tot taalwijziging geen enkele maatregel kan opleggen. Ze kaartte het probleem vorig jaar al aan. "Mensen die tijdens hun verhoor nog Nederlands verstonden, verstaan de taal voor de rechter plots niet meer en vragen dan een taalwijziging. Het is een risico voor de verkeersveiligheid", zegt Van Wymersch.

Tiebout onderzoekt op welke manier de taalwet best aangepast wordt, om ze daarna om te zetten in een wetgevend initiatief. "Als weggebruiker en als vader van twee jonge weggebruikers kan ik niet aanvaarden dat verkeerscriminelen dit soort absurde vertragingsmanoeuvres mogen gebruiken om hun verdiende straf te ontlopen”.