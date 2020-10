Jessika Soors (Groen) verlaat de Kamer

Soors was in een vorig leven radicaliseringsambtenaar in Vilvoorde. Bij de federale verkiezingen in 2019 raakte ze verkozen. Ze verlaat nu de Kamer om te gaan werken op het kabinet van staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz. “Ik stap niet uit de politiek, maar ik stap in het beleid. Het was geen eenvoudige keuze, maar ik maak ze uiteindelijk wel met overtuiging. Veel meer dan zelf op het politieke podium te staan, wil ik beleid kneden en implementeren”, zegt Soors.