Jeugdboekenmaand focust op thema 'geluk'

Maart is traditioneel jeugdboekenmaand. In de Noordrand werkt Cultuur Noordrand daarvoor samen met 13 bibliotheken en de basisscholen. 100 klassen van het derde leerjaar, goed voor meer dan 2.000 kinderen, wonen een lezing door een auteur bij en volgen een workshop.

Dit jaar draait tijdens de jeugdboekenmaand alles rond het thema 'geluk'. Bedoeling is meer kinderen aan het lezen te krijgen. In de Noordrand proberen ze dat via auteurslezingen op kindermaat. “We merken dat als een auteur enthousiast vertelt, kinderen dat heel fijn vinden om naar te luisteren”, legt Jo Sollie, coördinator van Cultuur Noordrand, uit. “Als een bibliotheek op dat moment ook het materiaal van die auteur aanbiedt en het in de kijker zet, vinden kinderen ook veel makkelijker hun weg naar zijn of haar werk en ook andere boekjes. Zo willen we hen meer aan het lezen krijgen.”



Meer over de jeugdboekenmaand in de Noordrand op woensdag 8 maart in Over De Rand.