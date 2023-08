Jo Vally wil in de politiek: “Het is nu of nooit”

“Ik denk dat de tijd rijp is om de sprong te wagen. Ik word 65. Het is nu of nooit”, vertelt Jo Vally in een interview dat hij aan de zender gaf naar aanleiding van zijn passage in de zomerrubriek ‘The Place to BV’. “Het huidige gemeentebestuur doet zeker veel goede dingen, maar er zijn toch heel wat zaken die beter kunnen”, vindt Vally. “Op het vlak van cultuur en feestelijkheden bijvoorbeeld. Sommige fietspaden liggen er ook heel slecht bij. Daar moet werk van gemaakt worden, ook al kan dat niet van vandaag op morgen.”

De ambitie van Jo Vally in de lokale politiek is groot, maar zich aan een partij binden, wil hij niet meteen doen. “Ik heb al met verschillende partijen samengezeten”, zegt Vally. “Ik vind het zeer moeilijk om op gemeentelijk vlak te kiezen voor een partij. In de gemeentepolitiek sta je veel dichter bij de burgers en ik wil er zijn voor iedereen. Daarom wil ik graag naar de verkiezingen trekken als onafhankelijke. Ik weet dat ik veel mensen zal moeten overtuigen. Bekend zijn, betekent niet automatisch dat je veel stemmen haalt. Daar ben ik me van bewust. Maar ik ben bereid om er hard voor te werken om die stemmen binnen te halen.”