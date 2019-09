Jong wielrentalent Nolan Huysmans droomt van profcarrière

In RINGtv Sport maak je kennis met Nolan Huysmans. De jonge wielrenner uit Opwijk is nog maar 13 jaar, maar wordt nu al als een toptalent beschouwd. Vorig jaar in april begon hij met wielrennen en sindsdien won hij bijna elke wedstrijd waar hij aan de start kwam. Vanmiddag won hij nog voor eigen supporters zijn laatste seizoenswedstrijd in Merchtem.

Dit jaar werd Huysmans provinciaal kampioen op de weg in Bogaarden, Vlaams kampioen in Leopoldsburg en dubbel Belgisch kampioen op de weg en in het tijdrijden in Fernelmont. In het totaal reed hij dit seizoen 24 wedstrijden, daarvan won hij er 23. Reden genoeg voor heel wat mensen om hem de nieuwe Remco Evenepoel te noemen. “Ik hoor dat wel eens zeggen, maar ik blijf met mijn beide voeten op de grond,” aldus Huysmans. “Ik vind niet dat dit nu al gezegd moet worden. De weg is nog lang en ik besef dat er ook nog nederlagen zullen volgen.”

Wielervergunning

Huysmans deed eerst zeven jaar aan atletiek, maar zijn liefde voor het wielrennen bleek zo groot te zijn dat hij zijn vroeg om te mogen koersen. “Mijn ouders beloofden met dat ik een wielervergunning zou krijgen als mijn punten op school goed zouden zijn,” legt Huysmans uit. “Zo is die vergunning er gekomen en ben ik nu aangesloten bij wielerclub Noord-West-Brabant.”

Vrienden

Bij Noord-West-Brabant voelt Huysmans zich erg gelukkig. Hij geniet er van een prima opleiding en denkt er voorlopig dus niet aan om in te gaan op eventuele aanbiedingen van andere clubs. Deze winter neemt hij deel aan een aantal veldritten en ooit ziet hij zich profwielrenner worden. “Parijs-Roubaix winnen zou geweldig zijn, het WK winnen zou fantastisch zijn.” Al blijft de student economie-wetenschappen vooral bescheiden: “Ik hou het vooral liever bij vrienden in de koers, dan alleen maar vijanden,” klinkt het.