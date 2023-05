In het onderzoek naar het dodelijk incident in Zaventem zijn twee verdachten vrijgelaten onder voorwaarden. Een derde verdachte is onder elektronisch toezicht geplaatst. Na overleg tussen de scholen, politie en gemeente is beslist om vandaag het normale schoolleven weer op gang te laten komen. De politie zal wel extra waakzaam zijn.

Jongerengeweld in Zaventem: “Drie personen in verdenking gesteld van doodslag”

Bij een vechtpartij in het station van Zaventem kwam vrijdagnamiddag een man van 22 om het leven. Een jongen van 16 raakte zwaargewond. Ze werden gegrepen door een trein tijdens een vechtpartij op de sporen. Verschillende media melden dat het dodelijke slachtoffer de man is die een tijdje voor het incident met een samoeraizwaard werd gezien aan het station. Volgens zijn familie was de jongeman uit Etterbeek naar Zaventem afgezakt om een vechtpartij te voorkomen. Of het slachtoffer op de sporen werd gedwud of niet, moet nog duidelijk worden uit verder onderzoek.

Na de zware vechtpartij werden vier personen opgepakt. Eén van hen mocht beschikken na verhoor, de andere drie zijn in verdenking gesteld. “Ze worden in verdenking gesteld voor doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen tegenover een minderjarige met voorbedachten rade en zware verminking tot gevolg”, zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. “De 19-jarige man uit Anderlecht werd aangehouden door de onderzoeksrechter en onder elektronisch toezicht geplaatst, de twee andere personen werden vrijgelaten onder voorwaarden. Het motief voor de vechtpartij is op heden nog niet duidelijk.”

Vandaag wordt het gewone schoolleven in Zaventem hervat. “We hebben begrip voor ieders bezorgdheid naar aanleiding van de veelvuldige berichtgeving op sociale media”, klinkt het bij de politie van Zaventem. “Gezien de emotionele impact van de feiten en om de rust te doen weerkeren in de gemeente, zal voorzien worden in een verhoogde zichtbare en onzichtbare politieaanwezigheid.”

Leerlingen van de secundaire scholen in Zaventem kunnen ook beroep doen op verdere psychosociale ondersteuning. “Het gerechtelijk onderzoek is nog steeds lopende. Wie meer kan vertellen of beelden maakte, wordt verzocht zich zo snel mogelijk te melden”, aldus nog de politie.