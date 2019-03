Jongerenvoorzitters debatteren over Vlaamse Rand

Met de verkiezingen van 26 mei in het vooruitzicht organiseerde de Marnixring Noordrand vanochtend een politiek debat. De jongerenvoorzitters kruisen de degens over allerlei thema’s met betrekking tot de Vlaamse Rand.

Onderwijs, immigratie; mobiliteit, milieu, Brussel, …. thema’s genoeg voor een debat over de uitdagingen waarmee onze regio wordt geconfronteerd. Jongerenvoorzitters Aimen Horch (Jong Groen), Sammy Mahdi (Jong CD&V), Berdien Van Den Abeele (Jong N-VA), Sebastien Dewailly (Jong VLD) en Bart Claes (Vlaams Belang Jongeren) gingen vanochtend in Meise met mekaar in gesprek op uitnodiging van de Marnixring Noordrand. Met de verkiezigen van 26 mei in het vooruitzicht lieten zij hun licht schijnen over het beleid in de Vlaamse rand.