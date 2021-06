Jos Daemen is al 40 jaar pentekenaar: "Hoe langer je bezig bent, hoe beter je wilt dat je tekening wordt"

Toen Jos zo’n veertig jaar geleden met zijn schoonbroer naar een tentoonstelling ging, merkte hij perspectieffouten op in de kunstwerken. Hij ging zelf de uitdaging aan en begon zelf te tekenen. “Die eerste tekeningen gebeurden in heel korte tijd. Hoe langer je bezig bent, hoe meer je vindt dat de volgende tekening nog beter moet zijn”, zegt Daemen. “In mijn schoolboeken en -schriften vroeger stonden meer tekeningen dan nota’s. Nu nog, als ik een vergadering bijwoon, dan teken ik graag. Dan kan ik mij beter concentreren op de vergadering.”

Creativiteit zit in de familie. Ook zijn grootvader, vader en één van zijn dochters zijn beeldende kunstenaars. De Hoeilander tovert ondertussen al veertig jaar tekeningen uit zijn pen. Zijn veertigjarige carrière is nu in boekvorm gegoten. ‘Retrospectieve Jos Daemen’ vind je in verschillende boekhandels in de Druivenstreek of online.