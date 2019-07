Kamercommissie buigt zich over mogelijke vervolging Van Langenhove

Vandaag roept de Kamer de speciale Commissie Vervolgingen samen. In de commissie achter gesloten deuren staat het onderwerp ‘vervolgingen ten laste van een lid’ op de agenda. Het gaat om Dries Van Langenhove uit Opwijk. Het Kamerlid, die als onafhankelijke voor Vlaams Belang zetelt, werd onlangs in verdenking gesteld in het dossier rond Schild & Vrienden.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft Van Langenhove midden juni in verdenking gesteld voor mogelijke inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet. Aanleiding is de Pano-reportage over de extreem-rechtse jongerenvereniging Schild & Vrienden, waarvan Van Langenhove de oprichter is.

Het lijkt er op dat de Kamer zich voorbereidt op de mogelijke vervolging van Van Langenhove in het dossier. Voor alle duidelijkheid: tot op vandaag is dat niet het geval. Maar vermoedelijk bespreekt de commissie of de Opwijkenaar zijn politieke onschendbaarheid kan behouden als hij effectief vervolgd wordt.