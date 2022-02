Kampenhout herdenkt vliegtuigramp in Berg met fototentoonstelling

Vandaag is het exact 61 jaar geleden dat 73 mensen het leven bij de grootste vliegtuigramp uit de Belgische geschiedenis. Sabena-vlucht 548 stortte neer in de wijk Het Lemmeken in Berg, bij Kampenhout. De gemeente herdenkt die ramp nu met een fototentoonstelling.

Op woensdag 15 februari 1961 stort om iets na 10 uur in de wijk Het Lemmeken een Boeing 707 van Sabena neer. Het toestel maakt vlak voor de landing een doorstart en probeert hoogte te winnen, maar na drie grillige bochten van 360 graden stort het neer in een witloofveld in Berg. Bij de crash laten 73 mensen het leven: alle 72 inzittenden, waaronder het voltallige Amerikaanse kunstschaatsteam, en een slachtoffer op de grond.

“Vorig jaar herdachten we de 60ste verjaardag van de vliegtuigramp met inhuldiging van een nieuw monument op de hoek van de Dijkstraat en de Lemmekenstraat. Precies een jaar later brengen we alles in beeld tijdens een boeiende tentoonstelling”, vertelt schepen van Cultuur Hilaire Vanhove (Open VLD). “We vertellen het verhaal van de ramp en laten de mensen aan het woord die er van het eerste uur bij aanwezig waren.”

De tentoonstelling is nog tot 27 februari te bezoeken in cultuur- en beleefcentrum De Krop in Kampenhout. Vandaag op 15 februari herdenken we naast de vliegtuigramp in Berg nog een ander groot drama in onze regio. Het is vandaag 12 jaar geleden dat twee treinen op elkaar botsten in Buizingen. Daarbij vielen toen 19 doden en raakten 170 mensen gewond.