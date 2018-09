Kampenhout stapt naar rechter: "Slipschool is met niets in orde"

De gemeente Kampenhout dient in een klacht in tegen de slipschool van de federale politie in het Hellebos. Volgens schepen van Milieu Stefan Vandevenne (N-VA) is de slipschool met niets in orde. "Een regelerechte schande wat ze zich hier permitteren," zegt hij in Het Nieuwsblad.