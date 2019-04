Kampenhout wil slipschool weg uit Hellebos

Kampenhout wil de exploitatie van het militair domein als slipschool beëindigen. De herbestemming van de terreinen, gelegen in het Hellebos, is unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.

Op het militair domein van het Hellebos werden er in het voorjaar van 2018 een reeks bomen illegaal gekapt. Bovendien bleken de kappingen zonder vergunning te hebben plaatsgevonden. De milieuvergunning voor de exploitatie van het terrein als slipschool was namelijk vervallen sinds mei 2016.

De Natuurinspectie heeft onlangs vastgesteld dat de toestand zich grotendeels aan het herstellen is. “Samen met het gemeentebestuur wil ik de natuurwaarde van het Hellebos behouden en versterken en nemen we een preventieve maatregel”, zegt schepen van Milieu Gwenny De Vroe.

Die preventieve maatregel is een herbestemming van het militair domein tot natuurgebied. Dat zou meteen ook het einde van de slipschool betekenen. "De slipschool wordt als een bedreiging gezien voor de natuurwaarden in de onmiddellijke omgeving. We kiezen resoluut voor de natuur en zien hier liever zachte recreatie zoals wandelen en fietsen," aldus De Vroe.