Katho Steurs uit Merchtem aan de start van een bijzonder schooljaar in Canada

Katho Steurs uit Merchtem pakte vanochtend haar laatste spullen in. Morgen vertrekt ze voor een jaar naar Canada. “Ik kijk er echt naar uit. De stress begint wel te komen maar ik kijk er enorm hard naar uit om iedereen te ontmoeten.” In Canada zal Katho bij een gastgezin verblijven en haar zesde middelbaar daar opnieuw volgen. “Nieuwe vrienden maken, mijn Engels verbeteren, de cultuur leren kennen. Er is zoveel dat ik daar zal beleven.” Maar daarvoor zal ze wel haar vrienden en familie een jaar moeten achterlaten. “Ik denk dat dat in het begin wel sowieso moeilijk zal zijn”, denkt Katho. “Maar dat is normaal. Je bent ver weg van huis en ook voor een veel langere tijd dan normaal maar ik kijk er wel naar uit.” Haar vrienden en familie hebben het lastiger om hun Katho een jaar te moeten missen. Onze reporter sprokkelde vandaag ook bij hen reacties. Die zie je vanavond in ons nieuws.