Kinderdagverblijf Het Toverbos en centrum voor kinderzorg officieel geopend in Halle

In Halle is gisteren Het Toverbos officieel geopend. Het kinderdagverblijf van i-mens biedt plaats aan 56 kinderen. Er is ook een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning gevestigd waar acht kinderen kunnen verblijven. Het centrum biedt steun aan gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar.

Wanneer het even niet meer lukt voor de ouders of in moeilijke situaties, kunnen kinderen overdag en ’s nachts terecht in het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning in Halle. Ondertussen pakken de gezinsbegeleiders samen met de ouders de zorgen die er zijn aan. “Door het kinderdagverblijf en het centrum op één locatie te hebben, ontstaat er een dynamiek en samenwerking voor de begeleiders en voor de kinderen”, zegt Ingrid De Meerleer van i-mens. “Zo kunnen de niet-schoolgaande kinderen van het centrum deelnemen aan activiteiten van de kinderopvang. Dit is een goede stimulans voor hun ontwikkeling en groei.”

Daarnaast is de combinatie ook organisatorisch voordelig. Wanneer een begeleider uitvalt door ziekte, kan dat eenvoudiger opgevangen worden. Het kinderdagverblijf moet ook het tekort aan opvangplaatsen in Halle verkleinen. “Kinderbegeleiders zijn tegenwoordig ook een knelpuntberoep. Nochtans is werken in de kinderopvang is een droom van een job”, zegt burgemeester Marc Snoeck. “Je mag immers aan de slag met het dierbaarste bezit van ouders en je bent mee verantwoordelijk voor de goede start die ze moeten maken in hun leven.”

Ter gelegenheid van de opening van het kinderdagverblijf en het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning in Halle maakte fotografe Lieve Blancquaert een kunstwerk, namelijk ‘onze kinderen: betoverende emoties.’