Kinderdagverblijf Kadeeke trekt aan alarmbel: “Eén dag per week leefgroep dicht door personeelstekort”

Elke Lauwers is één de 20 begeleiders die in kinderdagverblijf Kadeeke in Vilvoorde werkt. Samen met 19 andere collega's vangt ze hier 115 kinderen op in verschillende leefgroepen. Maar dat is niet hoe de situatie hier hoort te zijn. “We hebben een vergunning waarmee we 123 kinderen mogen opvangen, maar daarvoor hebben we 25 personeelsleden nodig. Vandaag komen we maar aan 20”, zegt Elke Lauwers. “Sommige van onze krachten zijn in ziekteverlof maar we vinden ook gewoon geen personeel. In de zomervakantie wierven we zes collega's aan maar eind augustus haakten er al drie af nog voor ze begonnen.”

Kadeeke kampt dus met een structureel tekort aan begeleiders, een probleem dat al aansleept sinds oktober vorig jaar. Daarom ziet de kinderopvang zich genoodzaakt om bijna wekelijks een leefgroep te sluiten. Recent stuurden ze nog een brief uit naar enkele ouders om die mededeling te doen. Minister van Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is zich bewust van de problematiek en werkt aan een plan voor flexibele kinderopvang, waarbij het aantal begeleiders varieert naargelang de leeftijd van het kind.