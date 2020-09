Kinderen plukken zelf hop in Affligem

In Affligem trokken vandaag een aantal klassen op hoppluk. Ze kregen te zien hoe het er vroeger aan toe ging en mochten zelf het hopveld in om naar hartelust te plukken. Na 3 maanden afstandsonderwijs en 2 maanden zomervakantie was het enthousiasme om naar buiten te kunnen bijzonder groot!

Plaats van afspraak was het hopveld tegenover de abdij van Affligem. De gemeente onderhoudt het hopveld daar als een soort erfgoed. Vroeger was de hopteelt in de regio bijzonder belangrijk. "Dat stukje geschiedenis mogen we niet laten verloren gaan", zegt Annelies Van der Cruyssen, leerkracht in het vierde jaar Sint-Vincentius.

De kinderen mochten zelf de hop plukken en dat was, zeker na de vele maanden afstandsonderwijs, een hele belevenis.

Meer over de hoppluk in Affligem, vanavond in ons nieuws.