Het bezwaarschrift van de gemeente Haacht tegen de komst van een winkelcomplex op de site van de voormalige witloofveiling in Kampenhout-Sas is onontvankelijk verklaard als gevolg van een procedurefout.

De advocaat die door de gemeente was aangesteld vergat het zogenoemde rolgeld te betalen waardoor de rechtbank de klacht van Haacht niet kan behandelen. De buurgemeente van Kampenhout is sterk gekant tegen de komst van het winkelcomplex omdat ze er een bedreiging in ziet voor de eigen lokale economie en verkeersoverlast vreest.