Kraainem duurste gemeente om te wonen, Liedekerke goedkoopste

Kraainem is de duurste gemeente van Halle-Vilvoorde om een woning te kopen. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel. In Kraainem betaalde je vorig jaar doorgaans 460.000 euro voor een woning.

Kraainem is met 460.000 euro één van de duurste gemeenten in Vlaanderen. Alleen in Knokke-Heist en Sint-Martens-Latem betaal je meer voor een woning. De Vlaamse top-20 wordt bovendien gedomineerd door gemeenten uit Halle-Vilvoorde.

Bij de 20 duurste Vlaamse gemeenten vinden we naast Kraainem ook Wezembeek-Oppem (4), Linkebeek (6), Sint-Genesius-Rode (8), Overijse (9), Hoeilaart (10), Pepingen (15) en Meise (16).

Vorig jaar was Wezembeek-Oppem nog de duurste gemeente van Halle-Vilvoorde. De goedkoopste blijft net als in 2017 Liedekerke. Daar betaal je doorgaans 225.000 euro voor een woning. Ook in Bever, Herne en Halle liggen de woonprijzen laag in vergelijking met de rest van de regio.

Hieronder vind je de mediaanprijs van een woning (2,3 of 4 gevels, exlusief appartamenten) in jouw gemeente:

Gegevens: Statbel