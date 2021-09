Kraainem opent Huis van het Kind

Kraainem heeft er door de coronacrisis wat langer dan gepland op moeten wachten, maar het Huis van het Kind is in de faciliteitengemeente nu echt van start gegaan. In het Huis van het Kind kan je terecht voor alles wat te maken heeft met opgroeien en opvoeden. “Het Huis van het Kind Kraainem wil ook een brug vormen tussen opvoeden en opgroeien en de verschillende levensdomeinen die eraan gelinkt zijn”, legt bevoegd schepen Véronique Caprasse uit. “Gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs, huisvesting, inkomen en welzijn spelen een belangrijke rol voor gezinnen met kinderen. Een laagdrempelige toegang tot cultuur, sport en vrije tijd zou een basisrecht moeten zijn voor iedereen. Ook hiervoor wil het Huis van het Kind Kraainem zijn beste beentje voorzetten.” Het Huis van het Kind is ondergebracht in de gloednieuwe zaal Agora in de Patronaatstraat in Kraainem.

