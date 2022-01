Kravaalbos breidt uit met 50 kersenbomen

De stad Aalst en de gemeente Opwijk sloegen de handen in elkaar voor de aanplant van de bomen in het Kravaalbos. Natuur en Bos springt graag mee op de kar door op de Kravaalweide deze hoogstamfruitbomen aan te planten. Zo kan het genetische materiaal uit de streek bewaard worden. Natuur en Bos wil het aandeel oude rassen in het Kravaalbos locatie uitbreiden. Zo worden enkele rassen aangeplant die vroeger veelvuldig voorkwamen in de streek.

“Mazenzele werd vroeger het witte dorp genoemd omdat het in de lente wit kleurde van de vele bloeiende kersenbomen”, vertelt Wim Solie van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. “Jammer genoeg verdwenen veel kersenboomgaarden door de jaren heen. Met dit project willen we de kersenboomgaarden in de streek opnieuw herwaarderen.”