Kritiek op inzet Franstalige agenten op luchthaven: “De praktijk leert ons dat het problemen oplevert”

In heel Vlaanderen is er een nijpend tekort aan politieagenten. Ook op de luchthaven van Zaventem is dat een groot probleem. Volgens Sigrid Goethals, kamerlid voor N-VA en schepen in Asse, zet de Federale Politie daarom Franstalige agenten in. Maar dat vindt ze ontoelaatbaar in een Vlaamse gemeente. "We hebben veel agenten in opleiding, waarom zetten we die niet tijdelijk in?", vraag Goethals zich af.

Het is altijd druk in en rond de luchthaven van Zaventem maar zeker tijdens het hoogseizoen is het alle hens aan dek bij de orde- en veiligheidsdiensten. De moeilijkheid is echter dat de luchthavenpolitie onderbemand is. “Wat heeft de minister nu als oplossing gevonden? In de plaats van Nederlandstalige agenten in te zetten gaat ze een beroep doen op het Franstalige korps en daar kunnen wij het toch niet mee eens zijn”, zegt N-VA-Kamerlid Sigrid Goethals.

Ondertussen zijn er volgens Sigrid Goethals al tien Franstalige agenten aan de slag op Brussels Airport en daar zouden er de komende weken nog eens 30 bijkomen. Maar de vraag of die inderdaad allemaal Nederlands onkundig zijn. “Als het over tweetalige agenten gaat gaan we daar niets over zeggen. Jammer genoeg leert ons de praktijk dat er toch wel praktische en juridische problemen geeft”, meent Goethals.

Sigrid Goethals en Theo Francken hebben vorig jaar al een voorstel tot resolutie in ingediend in het parlement. Dat voorstel werd toen van de tafel geveegd maar Sigrid Goethals zal het opnieuw onder de aandacht van de minister brengen. Ze zal daarover morgen een vraag stellen in de commissie Binnenlandse zaken aan de bevoegde minister Annelies Verlinden.