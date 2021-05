In Plantentuin Meise kan je nog tot 20 november naar de Kunsthappening Natuur in Miniatuur. De rode draad zijn de natuurtekeningen van Marijke Meersman.

Kunsthappening Natuur in Miniatuur in Plantentuin Meise

De aanleiding van de kunsthappening is de 100ste postzegelillustratie die Marijke creëerde voor bpost. Het kunstzinnige van de geschilderde miniatuurjuweeltjes krijgt in Plantentuin Meise een symbolische betekenis. De expo vindt in openlucht en in het Kasteel van Bouchout plaats. RINGtv trok vorige week naar de opening van de happening en vroeg naar de werkwijze van illustratrice Marijke Meersman.

“Ik begin in de praktijk met heel kleine schetsen te maken, echt heel minimaal. Ze zijn vaak maar een paar centimeter groot omdat ik zelf geneigd ben om gedetailleerd te werken”, zegt Meersman. “Daarna maak ik ze vier keer zo groot zodat het een grote miniatuur wordt. Ik werk zodanig fijn, bijvoorbeeld op de structuur van de vleugel van een vlinder, dat je de tekening kan vergroten.”

Foto: Plantentuin Meise