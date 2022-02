KV Kester-Gooik leert meisjes voetballen via school

KV Kester-Gooik organiseert de Futbalista-namiddagen voor basisscholen in samenwerking met Voetbal Vlaanderen. Tijdens de lessen LO maken zo’n dertig meisjes kennis met voetbal. De initiaties worden gegeven door trainers en speelsters van de club.

Met de Futbalista-namiddagen wil de KV Kester-Gooik zijn dameswerking extra in de verf zetten. “De ambitie om het vrouwenvoetbal naar een hoger niveau te tillen, past in het toekomstbeeld van de club,” zegt voorzitter Pascal Vandercammen. “Sinds dit seizoen hebben we met succes een tweede damesploeg in competitie gebracht en voor volgend seizoen zijn we al volop bezig met de uitbouw van onze damesploeg in eerste provinciale. Maar daar stopt het niet. We willen ook in onze jeugd meer meisjes zien voetballen. De Futbalista-namiddagen zijn een uitgelezen kans voor Gooikse meisjes om kennis te maken met onze werking.”