Landbouwers in Beersel zien meer en meer gronden opgekocht worden door het Vlaams Agentschap Natuur en Bos om er bomen te planten of andere natuurprojecten in te richten. Daarom werden in de gemeente spandoeken geplaatst waarmee de landbouwers, in eerste instantie, het gemeentebestuur vragen om vruchtbare landbouwgronden in Beersel maximaal voor te behouden voor landbouw.

Landbouwers in Beersel zien vruchtbare grond steeds meer veranderen in bos en natuur

Wie in Beersel dezer dagen rijdt, fietst of wandelt, kan spandoeken zien met daarop de slogan “Het voedsel op je bord, da’s onze passie”. Het gaat om een actie van de Bedrijfsgilde van Beersel om landbouwgrond in de gemeente te vrijwaren. “In en om Beersel zijn heel wat plannen rond bos- en natuuruitbreiding. De landbouwers uit Beersel zijn niet tegen natuur en het planten van bomen, maar vragen wel dat deze op de juiste plaats moeten komen, met respect en in overleg met de landbouwers”, zegt Johan Felis van de Bedrijfsgilde.

De spandoeken prijken onder meer langs de Begijnbosstraat. Daar zijn er plannen om het Gasthuisbos en Begijnenbos met elkaar te verbinden. Heel wat hectare vruchtbare landbouwgrond zou daardoor verdwijnen. De gemeente Beersel zegt dat het weinig kan doen. “Bij de herbestemming kunnen we een negatief advies geven, maar dat is niet bindend. Als Vlaanderen hier wil bebossen, dan zal er bebost worden. Als gemeente kunnen we dat niet tegenhouden”, zegt burgemeester Hugo Vandaele in Het Nieuwsblad.