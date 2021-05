Leden drugsbende riskeren tot tien jaar cel

Voor de correctionele rechtbank van Leuven is het proces gestart tegen een drugsbende die onder meer een drugslaboratorium had in Zaventem. De leden van de bende, voornamelijk van Albanese origine, riskeren celstraffen tot tien jaar.

Het proces tegen de bende begon met twee weken vertraging door een gebrek aan tolken. De drugsbende zou opeenvolgend in Bierbeek, Brussel en Zaventem hebben gehad. In Zaventem viel de politie op 9 maart 2020 binnen in een woning in de Van Parijslaan. Het trof er 770 kilogram cocaïne aan en 584.000 euro. De politie schatte dat de aangetroffen drugs een straatwaarde hadden van zo’n 40 miljoen euro.

Volgens het gerecht verdiende de bende zo’n 34 miljoen euro in de tijd dat het actief was. De openbaar aanklager vraagt om die geldsom verbeurd te verklaren. De leider van de bende riskeert tien jaar cel, zijn handlanger vier jaar cel. De andere beklaagden, waaronder werknemers in de drugslaboratoria en koeriers, riskeren celstraffen tussen de vier en acht jaar.