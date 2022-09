Leefbare Noordrand: “Opgelucht dat gascentrale geen onherstelbare schade zal aanrichten”

Leefbare Noordrand is opgelucht dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigert een omgevingsvergunning af te leveren voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Het actiecomité roept Engie-Electrabel op het over een andere boei te gooien en in te zetten op windenergie op de site in Vilvoorde.

Demir weigerde eerder ook al een omgevingsvergunning voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Het dossier belandde vervolgens bij de provincie Vlaams-Brabant, maar stootte daar op een stilzwijgende weigering. Na aangepaste plannen kwam de aanvraag opnieuw op Vlaams niveau terecht. Daar volgt nu opnieuw een njet. “Sinds de plannen bekend raakten is er heel wat ongerustheid bij de buurt over de gevolgen voor ons leefmilieu en de lucht die we allemaal inademen”, zegt Bart Leeman van Leefbare Noordrand. “Na een strijd van twee jaar zijn we opgelucht dat de centrale geen onherstelbare schade zal veroorzaken aan ons klimaat, onze gezondheid en onze buurt.”

Volgens het actiecomité toont de huidige energiecrisis aan dat het onverantwoord is om nieuwe fossiele gascentrales te bouwen. Leefbare Noordrand roept Engie-Electrabel op om voor hernieuwbare energie te kiezen. “De site in Vilvoorde is immers ideaal gelegen voor een project van windenergie. Met de vooropgestelde uitdiensttreding van de bestaande gascentrale in 2025 is het vandaag het moment om te investeren in windenergie die de beste garantie bieden voor betaalbare energie, gezonde lucht en een beter klimaat”, besluit Leeman.