Leerlingen keren stilaan terug op ZAVO: “Sommigen zien continu het beeld van het drama voor de ogen”

De leerlingen van het ZAVO in Zaventem druppelen mondjesmaat met almaar meer terug de schoolpoort binnen. De impact van de dodelijke vechtpartij vrijdag en de daaropvolgende dreiging met wraakacties is echter nog groot. Leerlingenbegeleidster Hanne Debosscher (26) probeert al drie dagen de grootste noden te lenigen.

“Maandag is kalm verlopen”, vertelt ze. “De leerlingen waren in het begin een beetje gespannen toen ze aankwamen. Maar we merkten al snel dat het een gewone schooldag was. Er waren ook wel mensen die blij waren dat ze terug op school waren.” 600 afwezigen op die eerste dag kon anders wel tellen. “Alle begrip daarvoor. Er heerst natuurlijk wel wat angst. Er zijn ook leerlingen die getuige waren van het ongeval en die iets meer tijd nodig zullen hebben om het te verwerken.”

“We hebben een lokaaltje ingericht waar leerlingen in gesprek konden gaan met Slachtofferhulp. Ook het CAW en CLB waren betrokken. Ook wij als leerlingenbegeleiders waren de hele dag beschikbaar voor leerlingen die het wat moeilijker hadden. We merkten op dat de impact heel fel verschilt van klas tot klas. In sommige klassen werd er amper over gepraat, in andere klassen leefde dat incident veel meer.”

Woensdag waren nog 280 leerlingen afwezig. “Dat is een positief signaal”, vindt Hanne. “Dat neemt niet weg dat er nog altijd wel wat leerlingen zijn die serieus onder de indruk zijn van het gebeuren. Er zijn toch een aantal leerlingen die het allemaal hebben zien gebeuren. Die geven aan dat ze heel slecht slapen op dit moment of dat ze continu het beeld voor hun ogen zien passeren van wat er zich op het spoor heeft afgespeeld. Anderzijds is er ook de angst door van de berichten over wraakacties die werden rondgestuurd. De eerste stap is dat ze bij hun vrienden terechtkunnen maar sommigen geven aan dat ze liever bij iemand in gesprek gaan die er wat buiten staat. Sommigen geven ook aan dat ze het gevoel hebben dat ze het niet op hun eentje kunnen verwerken. Ik vermoed dat het gewoon allemaal wat tijd zal vragen om er mee om te gaan.”