Leerlingen leren appels plukken bij Gooikse fruitboer

Weet jij hoe het suikergehalte van een appel bepaald wordt? En waarom dit belangrijk is voor de fruitteler? Op deze en andere vragen krijgen bijna 450 leerlingen antwoorden tijdens ‘Plukvers van de pers’. Dat is een gratis, educatief programma, onder meer bij de Gooikse fruitteler Billens. Als hoogtepunt mogen de leerlingen zelf appels plukken.

Aan de hand van vijf workshops leren leerlingen alles over het leven en het werk van de fruitboeren. Zo gaan ze aan de slag met de refractometer om het suikergehalte te bepalen en leren ze over de verschillende appelrassen. Daarnaast krijgen ze ook mee waarom de appel zo gezond is. “Iedereen lust graag een appel maar vooraleer je je tanden kan zetten in de vrucht heeft het een heel proces doorlopen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde van land- en tuinbouw.

Met ‘Plukvers van de pers’ biedt de provincie Vlaams-Brabant scholen de kans een fruitbedrijf in de regio te bezoeken en leerlingen tot gezonde voedingsgewoonten te bewegen. “Voor veel kinderen is het de eerste keer dat ze een boomgaard in het echt zien! Als hoogtepunt mogen de leerlingen zelf appels gaan plukken en mogen ze vers appelsap proeven. Dat ‘Plukvers van de pers’ plaatsvindt in Vlaams-Brabant is niet toevallig. De provincie is één van de belangrijkste productieregio’s voor fruit in Vlaanderen”, aldus Dehaene.