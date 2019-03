Leeuwse leerlingen aan de slag met boom en struik

Een 50-tal leerlingen kwamen een handje toesteken bij de natuurwerkers van Pro Natura om 350 inheemse bomen en struiken aan te planten langs de terreinen van SK Vlezenbeek aan de Inkendaalstraat. Het ging ondermeer om de meidoorn, sleedoorn en haagbeuk.

In 2017 kocht de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de terreinen aan de Inkendaalstraat waar voetbalploeg SK Vlezenbeek thuis speelt. De gemeente wil de sportinfrastructuur beter integreren in het landschap en de natuurwaarden van de beekvallei versterken. Samen met Pro Natura werd een ontwerp gemaakt om de omliggende ruimte om te vormen tot een waardevol recreatiegebied. Naast een wadi - een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren - worden ook een wandelpad, een speelzone, een hooiland, bloemenweides en houtkanten met streekeigen bomen en struiken aangelegd.